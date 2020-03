Diese Eskalation gehörte nicht zur Sendung! Aurelio Savina (42) ist bekannt dafür, seine Meinung stets sehr deutlich und gerne auch in aller Öffentlichkeit zu vertreten. Bei der Sendung "Roast Battle" auf Comedy Central sollte er nun zeigen, wie gut er sich mit einem seiner Show-Business Kollegen streiten kann. Eigentlich sollten zwischen ihm und Ennesto Monté (45) die Fetzen fliegen – doch stattdessen legte sich der Mann Aurelio lieber mit einer der Jurorinnen an, die das Battle bewerten sollte. So kam es während der Aufzeichnung zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem 42-Jährigen und Tahnee Schaffarczyk (27)!

Achtung, Spoiler!

Schon im Backstage vor Show-Beginn sollen die Komikerin und der Womanizer aneinandergeraten sein. Nach dem ausgetragenen Diss-Battle mit Ennesto ging es dann aber so richtig zur Sache – vor laufender Kamera! Der Jury rund um Tahnee hatten Aurelios Scherze nämlich nicht gefallen, und so urteilte sie kritisch: "Ohne S**eiß, was für ein Lappen!" Das wollte sich der Ex-Kuppelkandidat nicht gefallen lassen und konterte angesäuert: "Dir ist schon klar, dass man Eier haben muss, um hier zu stehen? Das ist dir klar, Pumuckl?" Das reichte der 27-Jährigen: "Aurelio, pass auf. Es gibt einen Grund, warum ich hier sitze und du da stehst. Wir müssen gar nicht drüber reden. Auch im Backstage hattest du so eine Riesenfresse", polterte sie los.

Für Ennesto, der während des Streits neben Aurelio auf der Bühne stand, war das Ganze mehr als unangenehm, wie er Promiflash später verriet: "Mir war das Ganze megapeinlich. Klar war unser Auftritt alles andere als gut. Aber dass es dann bei der Jury-Bewertung derart eskalieren musste, war total unnötig." Eine solche Eskalation habe er aber irgendwie schon erwartet gehabt, nachdem die beiden bereits im Vorfeld aneinander gerasselt waren. "Dass er sie dann so beleidigt und angeht, war heavy. Ich habe dann versucht, die Situation aufzulockern", stellte er allerdings klar. Den ganzen Beef gibts heute Abend um 23 Uhr auf Comedy Central zu sehen.

