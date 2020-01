Sido (39) hat buchstäblich die Nase voll! Doch der Rapper sagt seinem verstopften Riecher jetzt den Kampf an. Sein Vorsatz für 2020: Er will endlich wieder frei durchatmen können. Denn der Musiker, der zu den erfolgreichsten Deutschlands gehört, hat ein schweres Laster. Eine Sucht, wie er selbst sagt. Der Familienvater gab jetzt bekannt, dass er seit 15 Jahren schwer abhängig von Nasenspray ist.

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer Nasenspray in der Tasche habe", erzählt Sido kürzlich der Bild. Angefangen habe seine Sucht schleichend, als ein Kollege ihm erklärt habe, dass Nasenspray gut vor Auftritten sei. "Dann dachte ich, Nasenspray vor dem Schlafengehen ist bestimmt auch gut, und Nasenspray vor dem Duschen ist bestimmt auch gut, und Nasenspray vor dem Essen ist bestimmt gut, und dann war ich süchtig." Doch damit soll in diesem Jahr Schluss sein! Am schwersten sei es abends: "Schlafengehen, das ist echt anstrengend. Ich habe Kopfschmerzen, weil ich das Gefühl habe, das wird nicht ordentlich belüftet", klagt der 39-Jährige.

Der Rapper will mit seinem Sucht-Bekenntnis aber vor allem wachrütteln und warnt: "Wenn euch die Apotheke sagt, Leute, nutzt dieses Nasenspray nicht länger als eine Woche – die haben recht!“ Und Sido ist nicht der einzige Promi, der verrückt nach der kleinen Sprühflasche ist. The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco (34) musste deshalb sogar operiert werden!

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Sido beim Global Citizen Live Konzert in Berlin

Ulrich Stamm / Future Image Sido beim Konzert im November 2019

Wenn.com Musiker Sido

