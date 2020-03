Einer der The Masked Singer-Kollegen wurde von Stefanie Heinzmann (31) schon jetzt enttarnt. Seit Dienstagabend sind die Fans der verrückten Musikshow wieder im Rätselfieber. Mit Stefanie musste eine Promi-Kandidatin ihre Maske aber bereits abnehmen. Eigentlich haben die Teilnehmer keine Ahnung, wer sich unter den anderen neun Kostümen versteckt – eigentlich. Einen ihrer Mitstreiter hat sie aber trotzdem schon sicher erkannt – den Namen will Stefanie allerdings für sich behalten.

Dass sie eine der Maskeraden längst durchschaut hat, verriet die Sängerin bereits in der Show. Bei der anschließenden Pressekonferenz, bei der auch Promiflash vor Ort war, ließ sich die Schweizerin ihren Tipp aber nicht entlocken: "Eine Diva genießt und schweigt! Auf gar keinen Fall sage ich euch das." Ein kleines Detail gab sie dann aber doch preis: Sie hat den kostümierten Promi-Sänger an seiner Stimme erkannt. "Wegen der Performance habe ich eine Vermutung, aber ich bin natürlich Sängerin und als Sängerin habe ich ein gewisses Gefühl für Stimmfarben. Auch wenn ich Filme gucke, also auch Sprechstimmen finde ich total spannend. Eine Stimme hat eine Farbe", erklärte sie.

Stefanie selbst hatte in einem Dalmatiner-Diva-Kostüm performt, von dem sie total begeistert war. Um ihre Figur richtig zu verkörpern, musste sich die "My Man Is A Mean Man"-Interpretin aber ziemlich verstellen. "Jeder weiß, dass diese Art der Körpersprache nicht meine ist. [...] Tatsächlich habe ich versucht, mich in den Charakter reinzudenken. Ich habe sie gerne Dalmadiva genannt", meinte sie nach ihrer Demaskierung.

