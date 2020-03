Professioneller Support für den Neuling. Die DSDS-Fans durften sich vor wenigen Wochen über eine tolle Ankündigung freuen: Der allererste DSDS-Gewinner Alexander Klaws (36) wird in den diesjährigen Live-Shows des Castingformats die Moderation übernehmen! Für den zweifachen Vater eine neue Aufgabe – doch Alex ist erfahrener Entertainer, der nicht nur als Musiker und Schauspieler, sondern auch als Musical-Darsteller auf der Bühne gestanden hat. Respekt hat der 36-Jährige dennoch vor dem neuen Job und hat sich deshalb Rat vom Profi geholt!

Und wer könnte Alexander wohl bessere Ratschläge und Tipps geben, als ein DSDS-Moderations-Urgestein: "Ich habe mit Olli Geissen telefoniert. Er hat mir ein paar Hinweise gegeben, dafür bin ich ihm auch dankbar", offenbarte der ehemalige Anna und die Liebe-Darsteller im Bild-Interview. Fünf Staffeln hintereinander führte Oliver durch die Live-Sendung – zuletzt war er in der 16. Ausgabe mit am Start und verkündete auf der Bühne Davin Herbrüggens Superstar-Krönung. In diesem Jahr wird Alexander diese Aufgabe übernehmen – der natürlich trotz Ollis tollen Tipps seine eigene Note einfließen lassen möchte.

In diesem Jahr wird es während der Sendung noch eine Premiere geben. Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus verzichtet RTL bei seinen Liveshows nämlich auf Saal-Publikum.

Getty Images Oliver Geissen, Moderator

Getty Images Alexander Klaws, Sänger und Schauspieler

Getty Images Die DSDS-Finalisten 2019



