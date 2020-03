DSDS-Kandidat Joshua Tappe hat einen schweren Schicksalsschlag hinter sich. Vor zweieinhalb Jahren wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Inzwischen hat er die Krankheit zwar besiegt, doch die Spuren prägen ihn bis heute. Nach seiner Genesung will sich der 25-Jährige einen Traum erfüllen: Er möchte Deutschlands nächster Superstar werden. Gegenüber Promiflash verrät Joshua nun, inwieweit seine Erkrankung seinen Wunsch beeinflusst hat, an der Castingshow teilzunehmen.

"Wenn man sowas durchgemacht hat, dann denkt man ab Tag eins grundsätzlich anders über das Leben nach", erklärte der Holzmindener im exklusiven Interview. Man lerne sich, die Gesundheit und jeden einzelnen Tag einfach mehr zu schätzen. "Das hat auf jeden Fall Auswirkungen auf meine Entscheidung gehabt, an DSDS überhaupt teilzunehmen und das Ganze dann auch als Chance zu nutzen", erzählt er im Gespräch mit Promiflash. Man bekomme diese Gelegenheit schließlich nur einmal und solle alles mitmachen. "Ich bereue auf jeden Fall nichts an der Entscheidung und bin superglücklich", stellt Joshua abschließend klar.

Neben seinen sechs Mitstreitern geht es für den Niedersachsen in der ersten Liveshow am Samstag darum, die nächste Etappe des Wettbewerbs zu meistern. Mit seiner rauchigen Stimme muss Joshua diesmal nicht mehr nur die Jury, sondern auch die Zuschauer zu Hause überzeugen. Letztere werden per Telefon über seinen weiteren Verbleib in der Show abstimmen.

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Joshua Tappe

