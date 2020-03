Im April machen sich bei Shopping Queen wieder vier Kandidatinnen auf die Suche nach dem perfekten Outfit für Guido Maria Kretschmer (54). Unter dem Motto "Drag around the world – kreiert einen Look inspiriert von den schillerndsten Metropolen der Welt" werden diesmal vier Dragqueens ins Rennen gehen. Absinthia Absolut, Barbie Breakout, Stella deStroy und Pam Pengco kämpfen dann um die beliebte Krone. Promiflash hat nachgehakt und erste Informationen zum Special erhalten.

Auf Promiflash-Nachfrage heißt es von Seite des Senders Vox: Statt der üblichen vier Stunden bekommen die Künstlerinnen fünf Stunden Zeit, ihr perfektes Outfit zu shoppen. Außerdem dürfen sie ihre eigene Kunstfigur selbst schminken – allerdings muss das auch innerhalb der vorgegebenen Zeit passieren. Das kann ganz schön spannend werden, immerhin dauert dieses aufwendige Make-up normalerweise sehr lange. Darum haben die Dragqueens schon einen kleinen Vorteil: Sie starten schon dezent geschminkt ins Rennen, aber ohne Perücke.

Wie einschweißte Drag-Fans sicher wissen, werden für Tucking, Augenbrauen wegkleben und Co. einige Utensilien gebraucht – diese dürfen die Schönheiten selbst mitbringen. Ganz besonders wird auch die Präsentation ihrer Outfits: Denn alle Ladies treten mit einer eigenen Performance auf, die mit in die Bewertung einfließt. Es wird also ein regenbogenfarbenes Spektakel geben. Doch ein Geheimnis bleibt: Ob die Queens ihre eigenen Perücken verwenden dürfen oder auch diese während ihres Shoppingmarathons ergattern müssen, ist noch top secret.

TVNOW / Andreas Friese Barbie Breakout während "Shopping Queen" mit ihrer Begleitung bei der Schneiderin 2020

Instagram / stelladestroy Dragqueen Stella deStroy im Dezember 2019

Instagram / pam_and_i Dragqueen Pam Pengco im Februar 2020

Instagram / absinthia_absolut Dragqueen Absinthia Absolut, 2019

Instagram / barbiebreakout Dragqueen Barbie Breakout, 2019



