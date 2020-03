Sarah Harrison (28) im Mama-Glück! Für die Influencerin hat sich vor wenigen Wochen ein großer Wunsch erfüllt: Die Beauty hat erfahren, dass sie mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. Die Blondine teilt ihre Schwangerschaft seitdem mit ihren Followern im Netz und gibt ihnen in Videos und mit Fotos Updates. Auf ihrem neusten Schnappschuss strahlt die Ehefrau von Dominic Harrison (28) den absoluten Mama-Glow aus!

Auf Instagram teilt die hübsche Blondine ein wunderschönes Bauch-Foto von sich: Darauf trägt die TV-Bekanntheit einen weißen, hautengen Body und streicht sich liebevoll über ihre Körpermitte – und die hat bereits eine beachtliche Größe erreicht. Kein Wunder, denn die Beauty ist bereit inmitten des zweiten Trimesters. "Wochenwechsel, SSW 20", freut sich Sarah. Und der The Biggest Loser-Coach ist nicht nur über die sichtbare Schwangerschaft glücklich – sondern auch über erste Kindesbewegungen: "Seit wenigen Tagen spüre ich übrigens unsere kleine Prinzessin in meinem Bauch. Dieses Gefühl ist einfach so unbeschreiblich!"

Das Geschlecht ihres Töchterchens offenbarten die Harrisons in einer Gender-Reveal-Party, in der sie einen Ballon platzen ließen, der mit rosafarbenem Konfetti gefüllt war. Über den Namen ihres zweiten Mädchens diskutieren die Eheleute bereits.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

YouTube / Team Harrison Sarah und Dominic Harrison bei ihrer Gender-Reveal-Party im März 2020

