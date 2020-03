Angelina Heger (28) und Sebastian Pannek (33) gehen bald den Bund fürs Leben ein! Das Paar gab am Sonntag in zuckersüßen Instagram-Posts bekannt, sich verlobt zu haben. Die Turteltauben krönen damit ihre Liebe, die vor rund einem Jahr begonnen hat – in wenigen Monaten wird der gemeinsame Sprössling dann die kleine Familie vergrößern. Für die Fans kam die Verlobung nicht überraschend – sie freuen sich zudem für das junge Glück. Und auch von ihren Promi-Freunden erhalten Angie und Basti zahlreiche Glückwünsche!

Unter Angelinas Instagram-Beitrag vom Antrag sammeln sich die lieben Worte ihrer berühmten Freunde. Bald-Mama Maren Wolf (27) richtet dem Couple einen "Glückwunsch" aus, und auch TV-Star Katja Kühne (35) freut sich über diese Nachrichten: "Herzlichen Glückwunsch euch". "Hach, das sind mal schöne Neuigkeiten", freut sich auch Schauspielerin Doreen Dietel (45) über die Bald-Hochzeits-News im Angesicht der momentanen weltweiten Virus-Pandemie. "Alles Liebe euch", wünscht Insta-Star Denise Kappès (29) den beiden. Auch Jessica Schröder Cooper (25), Toni Dreher (20), Sarah Lombardi (27), Patricia Blanco (49), Julian F.M. Stoeckel (32), Jasmin Tawil (37), Verena Wriedt (45) und Ernestine Palmert richten ihre Glückwünsche via virtuellem Herzchen aus.

Virtuelle Herzchen teilte Basti auch zum vergangenen Valentinstag an seine Bald-Ehefrau. "Ich liebe dich über alles und kann es kaum erwarten, bis wir endlich zu dritt sind", schwärmte der einstige TV-Junggeselle.

