Endspurt bei The Biggest Loser! Anfang Januar ging die Reise los: Insgesamt 18 Kandidaten qualifizierten sich für das Camp der Abnehm-Show, um mithilfe der Trainer Ramin Abtin (47) und Petra Arvela ihre Kilos zu verlieren. Darüber hinaus geht es auch um den Titel "The Biggest Loser" und den Gewinn von 50.000 Euro. Am Sonntag kämpften nun die übrigen Teilnehmer um den Einzug ins Halbfinale – und diese sechs Kandidaten haben es geschafft!

Nach dem letzten Wiegen auf Naxos standen die Halbfinalisten fest: Abdi, Tülay, Sascha, Petra, Daniel und Anthony sind weiter mit dabei! "Das wird definitiv kein Spaziergang, es wird euch alles abverlangen. Ihr müsst top vorbereitet dort hinkommen", stimmte Camp-Chefin Christine Theiss (40) die sechs Kandidaten auf die vorletzte Runde ein. "Ich werde mich bestmöglich vorbereiten und dann als Finalistin in die letzte Runde einziehen", kündigte Tülay selbstbewusst an.

Wo es Gewinner gibt, gibt es auch immer Verlierer. Den Einzug in die Semi-Runde verpassten Gerry, Jessica, Christoph und Sarah – sie hatten in der vergangenen Woche zu wenig abgenommen und mussten die Show verlassen. "Das ist heftig. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, aber auch Nerven gekostet. Ich habe viele Tränen vergossen, aber es hat sich gelohnt", ließ Sarah ihre Zeit bei "The Biggest Loser" Revue passieren.

