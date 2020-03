Celine Dion (51) lässt sich selbst bei ihren Relaxoutfits nicht lumpen! Die Sängerin hat neben der Musik eine zweite große Leidenschaft: Mode! Die "My Heart Will Go On"-Interpretin liebt es, selbst ausgefallene Fashion-Pieces zu tragen, und schreckt auch nicht vor grellen Farben, extremen Mustern oder verrückten Fransen zurück. Die modischen Teile lässt sich die Blondine so einiges kosten. Selbst ihre Jogger sind hochpreisig!

Speziell für die Bühne angefertigte Kleider oder Looks direkt vom Laufsteg sprengen oft Celines Konto, aber auch bei einer Jogginghose legt die Entertainerin wert auf Qualität und das kostet! Am Sonntag wurde die 51-Jährige in einem hochwertigen Schlabberoutfit abgelichtet: Die Beauty trug eine weite, hellbraune Jogginghose von Gucci im Wert von über 1170 US-Dollar! Kombiniert hatte die Musik-Ikone das lässige Beinkleid mit einem weißen Hoodie, einer Weste und Turnschuhen. Die Treter erwarb Celine ebenfalls von dem luxuriösen Modelabel und blätterte dafür stolze 680 US-Dollar hin, wie Daily Mail berichtete.

Bei Schuhen kann Celine einfach nicht widerstehen. Sie hat eine große Sammelleidenschaft für die schönen Accessoires am Fuß. In einem Interview mit TV-Host James Corden (41) verriet sie Unglaubliches: Celine schätzt, dass sie an die 5.000 Paar Schuhe besitzt!

SplashNews.com Céline Dion, Sängerin

Getty Images Celine Dion auf der Paris Fashion Week 2017

Getty Images Celine Dion, Sängerin



