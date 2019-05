Große Sammlerliebe! Celine Dion (51) gilt als eine der größten Sängerinnen unserer Zeit – in Las Vegas war die Künstlerin in den vergangenen Jahren regelmäßig mit ihrer eigenen Show zu sehen. Über das Privatleben der erfolgreichen Kanadierin ist allerdings nur wenig bekannt, doch nun konnte TV-Host James Corden (40) ein spannendes wie skurriles Detail aus der Mode-Liebhaberin herauskitzeln: Celine ist völlig besessen von Schuhen – sie besitzt mindestens 5.000 Paar!

“Lass uns über Schuhe sprechen, sie sind ein großer Teil deines Lebens. Wie viele Paar besitzt du?”, fragte James während ihrer gemeinsamen Stadtrunde durch Las Vegas in einer seiner Carpool Karaoke-Runden. Ganz so sicher ist sich Celine da anscheinend nicht. Sie schätzte: “3.000, 5.000 vielleicht.” Dabei sollen es sogar 10.000 sein, wie der Moderator gehört hat. “Vielleicht... ich wollte es nicht sagen”, so die kleinlaute Antwort der Musikerin. Aber wo bewahrt man so viele Treter bloß auf? “Ich habe da so einen Ort in Las Vegas, man nennt es eine Lagerhalle”, witzelte die 51-Jährige.

James gab sich mit dem Geständnis noch nicht zufrieden und wollte Celine sogleich noch therapieren: Er hatte sich 25 Paar von Celines Schuhen aushändigen lassen und bat den Weltstar, diese an fremde Menschen auf der Straße zu verschenken – keine leichte Aufgabe, wie es schien, denn die "Loved Me Back to Life"-Interpretin hing offenbar wirklich an jedem einzelnen Paar.

Getty Images James Corden, TV-Moderator

Anzeige

Getty Images Musikerin Celine Dion in Las Vegas

Anzeige

Splash News Celine Dion beim Verlassen des Hotels "Ryoal Monceau" in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de