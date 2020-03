Kourtney Kardashian (40) liebt ihre Makel. Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin überraschte ihre Fans gerade mit einer inspirierenden Body-Positivity-Botschaft. Eigentlich ist der Kardashian-Jenner-Klan eher für seine retuschierten Social-Media-Posts bekannt. Jetzt bewies Kourtney: Auch bei der berühmten Reality-TV-Familie dreht sich nicht alles um Perfektion. In einem Blog-Beitrag verriet die Influencerin nun ihren Lieblingsmakel – und enthüllte, wann sie sich besonders sexy fühlt.

Auf ihre Dehnungsstreifen sei sie besonders stolz, offenbarte die 40-Jährige, gegenüber Rose Inc – dem Lifestyle-Blog des englischen Models Rosie Huntington-Whiteley (32). Ihre vermeintlichen Makel nenne Kourtney liebevoll "Tigerstreifen". Die dreifache Mutter fühle sich nackt sogar am attraktivsten. Der Grund für ihre Akzeptanz? Ein regelmäßiges Beauty-Treatment, durch das ihr natürliches Wohlbefinden gefördert werde: "Ich habe wirklich damit angefangen, meine Haut auf eine besondere Weise zu pflegen. Und die macht den Unterschied." Es komme auf die Mischung aus Masken, professionellen Facials und der alltäglichen Routine an. "Ich versuche, meine Haut von innen nach außen zu füttern, mit einem Ziel."

Es ist nicht das erste Mal, dass die älteste Kardashian-Schwester ihre Schwangerschaftsstreifen selbstbewusst präsentiert. Auf einem Instagram-Pic im vergangenen August zeigte sie sich in einem schwarzen Badeanzug samt ihrer Hautrisse. Ihre Follower waren begeistert von so viel purer Schönheit. Sie lobten die Mehrfach-Mama für diesen unretuschierten Schnappschuss. Die Poosh-Unternehmerin kommentierte daraufhin lässig: "Ich liebe meine kleinen Streifen."

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian in Italien 2019

Anzeige

Instagram / poosh Kourtney Kardashian mit Dehnungsstreifen am Hintern, August 2019

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de