Donald Trumps (73) Testergebnis ist da! Immer mehr Promis lassen sich auf das Coronavirus testen – entweder weil sie sich krank fühlen oder weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. So warten beispielsweise auch Tom Kaulitz (30) und Heidi Klum (46) in Los Angeles gerade auf die Auswertung ihrer Tests. Der US-Präsident ließ sich am Freitag ebenfalls untersuchen. Sein Ergebnis war negativ.

"Heute Abend habe ich die Bestätigung erhalten, dass der Test negativ ist", teilte Trumps Arzt Sean P. Conley gegenüber NBC News mit. Der 73-Jährige war vor rund einer Woche bei einem Besuch des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro mit mindestens zwei Personen in Kontakt, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurden. "Eine Woche nach dem Abendessen mit der brasilianischen Delegation in Mar-a-Lago bleibt der Präsident symptomfrei", erklärte Conley.

Zunächst hatte Trump eine Untersuchung noch verweigert. Am Freitag hatte er außerdem trotz gegenteiliger Empfehlung von Experten bei einer Veranstaltung noch die Hände von Menschen geschüttelt. Eine Angewohnheit, die er nun ändern wolle.

Getty Images US-Präsident Donald Trump

Getty Images Donald Trump im Weißen Haus

Getty Images Donald Trump im März 2020



