Steht Prinzessin Beatrices (31) Hochzeit etwa unter einem schlechten Stern? Die britische Royal-Dame möchte am 29. Mai ihrem Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi (36) das Jawort geben. Doch den beiden Turteltauben scheinen ständig Steine in den Weg gelegt zu werden: Nach dem Sex-Skandal um Beatrices Vater Prinz Andrew (60) lag seit Anfang Januar der Fokus der Königsfamilie dann eher auf dem Megxit. Obwohl die Hochzeit der 31-Jährigen inzwischen dennoch in trockenen Tüchern zu sein schien, gibt es nun eine weitere Hürde auf dem Weg zur großen Trauung: Denn der Coronavirus könnte Beatrice einen Strich durch die Rechnung machen!

Die Lungenerkrankung Covid-19 hat sich vor allem in Norditalien stark ausgebreitet. Deshalb stehen dort nun einige Ortschaften wie etwa die Lombardei unter Quarantäne. Dort stammt Edoardos Familie her, was nun offenbar ein Problem für die Hochzeitsplanung ist! Ein Insider soll gegenüber The Telegraph erklärt haben, dass nun unklar sei, wer zur royalen Hochzeit anreisen könne: "Das Coronavirus hat die Arbeit ein wenig erschwert. Es gibt zwar keine Anzeichen dafür, dass Italien bis Ende Mai unter Quarantäne bleibt, aber die ganze Sache lässt offensichtlich Zweifel an der Gästeliste aufkommen."

Ins Wasser fällt die Heirat deshalb aber wohl nicht: Sie soll nämlich nicht in Südeuropa, sondern in der Chapel Royal in London stattfinden. Abgesehen davon sollen lediglich entfernte Verwandte des Bräutigams aktuell noch in Italien leben.

