Haben Jennifer Lopez (50) und ihr Verlobter Alex Rodriguez (44) wirklich mit Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) diniert? Das behauptete ein Augenzeuge im vergangenen Februar. Die beiden Paare hätten sich nach einem Event in Miami in einem Restaurant getroffen. Bilder gibt es davon allerdings keine. Ob das Doppel-Date wirklich stattgefunden hat, wissen also nur die vier selbst. Jetzt hat sich A-Rod endlich zu der Story geäußert.

Als der ehemalige Baseball-Spieler in der Talkshow von Jimmy Fallon (45) zu Gast war, war das Dinner mit Harry und Meghan natürlich auch Thema. Ganz direkt hakte der Moderator nach: "Hatten du und Jen vor Kurzem ein Doppeldate mit ihnen?" Ein klares Ja oder Nein gab es zwar nicht, denn Alex entgegnete scherzhaft: "Ich habe eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben." Doch für Jimmy war danach klar: "Oh mein Gott, das heißt also, dass ihr wirklich zusammen essen wart!"

Jen und ihr Zukünftiger sind aber längst nicht das einzige Promi-Pärchen, mit dem Harry und Meghan verkehren. Zu ihrer Hochzeit im Mai 2018 hatten sie gleich mehrere internationale Stars eingeladen. Unter anderem waren Schauspielerin Priyanka Chopra (37), Hollywood-Star George Clooney (58) und dessen Frau Amal (42) sowie Victoria (45) und David Beckham (44) mit von der Partie.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2019

Getty Images Alex Rodriguez im Mai 2018

Ian West - WPA Pool/Getty Images Amal und George Clooney auf der Royal-Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan



