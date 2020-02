Das perfekte Promi-Dinner – die internationale Version? Bei ihrem ersten gemeinsamen Ausflug nach der Bekanntgabe, dass sie von ihren Pflichten als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurücktreten werden, trafen Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) auf unerwartete Bekannte. In Miami stießen sie bei einem Event auf niemand Geringeren als Jennifer Lopez (50) und deren Verlobten Alex Rodriguez (44). Nur kurze Zeit später wurden sie bei einem gemeinsamen Abendessen gesichtet.

Wer würde da nicht gerne einmal Mäuschen spielen, wenn diese vier A-Promis aufeinandertreffen? Aufgrund einer Veranstaltung einer amerikanischen Großbank, bei der Prinz Harry als Redner geladen war, befanden sich die vier Superstars alle in dem Küstenort in Florida. Das hochrangige Doppel-Date soll in einem schicken Restaurant in South Beach stattgefunden haben. "Harry und Meghan haben sich richtig gut mit Jennifer und Alex verstanden und sich noch eine ganze Weile mit ihnen beim Abendessen unterhalten", berichtete ein Zeuge Page Six. Die "Hustlers"-Darstellerin wurde im Anschluss dabei belauscht, wie sie die kleine königliche Familie zu einem Besuch in A-Rods Haus eingeladen haben soll.

Wie es scheint, hat das Herzogenpaar viele prominente Freunde, auf die es sich verlassen kann. Darunter Meghans ehemalige Suits-Co-Stars oder andere Hochkaräter wie Oprah (66) oder die Clooneys. Erst vor Kurzem hat sogar Madonna (61) angeboten, sie in ihrem New Yorker Appartement wohnen zu lassen.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kapstadt im September 2019

Anzeige

Getty Images Madonna bei einer Pressekonferenz in Indianapolis im Februar 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de