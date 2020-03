Da lässt aber jemand ganz schön tief blicken! Kaia Gerber (18) gehört mittlerweile längst zu den gefragtesten Models überhaupt. Die schöne Tochter von Cindy Crawford (54) sahnt einen Top-Job nach dem anderen ab. Kein Wunder – schließlich hat sie ein bildschönes Gesicht und einen echten Traum-Körper vorzuweisen. Dass Kaia mit ihren Reizen nicht geizt, bewies sie in der vergangenen Zeit öfters auf ihrem Social-Media-Account. Jetzt setzte Kaia aber noch mal einen drauf – und postete ein laszives Bikini-Foto inklusive XXL-Ausschnitt!

Beim Anblick dieses Instagram-Beitrages dürfte der eine oder andere Follower Schnappatmung bekommen: Die Beauty schoss nämlich ein ziemlich heißes Selfie von sich. Mit nassen verwuschelten Haaren und ganz ohne Make-up schaut die 18-Jährige verführerisch in die Kamera. Doch der eigentliche Blickfang dürfte wohl ihr Outfit sein: Kaia trägt einen schwarzen Mini-Badeanzug, der gerade mal das Nötigste bedeckt – und ihr Dekolletee so bestens und ausgiebig in Szene setzt.

Ob Kaia mit diesem Schnappschuss ein weiteres Mal zeigen möchte, was ihr Ex-Freund verpasst? Das Mannequin und Komiker Pete Davidson (26) gingen bis Januar noch gemeinsam durchs Leben. Seither scheint Kaia im Netz besonders auf nackte Haut zu setzen. So zeigte sie sich erst vor wenigen Tagen in einem sexy Leder-Outfit.

KCS Presse / MEGA Model Kaia Gerber im Februar 2020

Getty Images Kaia Gerber auf der Fashion Week Paris

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber im Februar 2020



