Christin Kaeber und ihr Partner Leons sind ein unschlagbares Team. Seit dem 6. März sind die beiden stolze Eltern ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses – einer Tochter. Die Kleine hatte zunächst etwas auf sich warten lassen, weshalb ihre Geburt schließlich von ärztlicher Seite aus eingeleitet worden war. In dieser Zeit immer an der Seite des Neuankömmlings und seiner Mama: Leons. Im Netz schwärmt Christin nun in den höchsten Tönen von dem Vater ihres Kindes.

Es ist eines der ersten Male, dass sich die Schwester von Liz Kaeber (27) seit der Geburt wieder in ihrer Instagram-Story bei ihrer Community meldet – und zwar mit einer Lobeshymne auf ihren Liebsten. "Ich wusste schon, dass er ein großartiger Papa wird, aber sein Handeln übertrifft noch mal alles", zeigt sich Christin überwältigt. Seit ihrem errechneten Geburtstermin sei Leons nicht von ihrer Seite gewichen, habe sogar im Krankenhaus bei ihr im Zimmer übernachtet.

"Das heißt, er ist seit Sekunde eins rund um die Uhr immer an unserer Seite und fühlt da so mit", freut sich die Neu-Mama. Die beiden würden sich derzeit beinahe schon darum streiten, wer von ihnen ihre Tochter wickeln dürfe. "Er ist wirklich ein toller Papa", findet Christin.

Christin Kaeber und ihre Tochter

Christin Kaebers Tochter

Christin Kaebers Partner Leons mit der gemeinsamen Tochter, März 2020



