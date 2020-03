Süße Neuigkeiten von Bruna Rodrigues (26)! Im vergangenen November hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin stolz verkündet: Sie und ihr Ehemann Voo erwarten ihr allererstes Kind! Seitdem versorgte sie ihre Fans im Netz regelmäßig mit Updates zu der Schwangerschaft. So hat die Beauty bereits verraten, dass sie ein kleines Mädchen bekommen wird. In den vergangenen paar Tagen war es nun verdächtig still um die Schönheit mit den brasilianischen Wurzeln geworden – und zwar aus gutem Grund: Brunas Baby hat endlich das Licht der Welt erblickt!

Das verkündete die 26-Jährige vor wenigen Momenten via Instagram. Dort veröffentlichte Bruna ein Foto aus dem Krankenhausbett, auf dem sie bis über beide Ohren strahlt. Kein Wunder – in ihren Armen hält sie ihre neugeborene Tochter! Hat die Kleine denn auch schon einen Namen? Ja, den verrät die frischgebackene Mama in der Bildunterschrift: "Violetta Lisboa". Aus den weiteren Zeilen geht hervor, dass ihr Töchterchen am heutigen 16. März im Bürgerhospital Frankfurt geboren wurde.

Ihre GNTM-Kolleginnen überschlagen sich in den Kommentaren bereits mit zahlreichen Botschaften an die Neu-Mama. "Glückwunsch, Bruna", freut sich beispielsweise Catharina Maranca (20). Wie findet ihr den Namen Violetta Lisboa? Stimmt ab!

