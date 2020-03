Die Liebesgeschichte von Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer ist nicht nur süß, sondern auch besonders! Denn Ben kam einst als Frau zur Welt. Knapp zwei Jahre sind das Männermodel und die Schwester von Ex-Die Bachelorette Anna Christiana Hofbauer (31) nun liiert und wohnen mittlerweile sogar schon zusammen. Sissi hat außerdem ein eigenes Kapitel in dem jüngst erschienenen Transgender-Buch "Endlich Ben" ihres Liebsten verfasst. Doch wie hat die Liebe der beiden eigentlich begonnen? Promiflash hat bei der Blondine genauer nachgehakt.

Sissi entdeckte Ben auf den sozialen Netzwerken und begann dort, seine Bilder zu kommentieren. Irgendwann fingen die beiden schließlich an, miteinander zu schreiben. "Ich habe Ben als Mann kennengelernt. Es hört sich superstrange an, wenn man das so ausspricht", verriet die blonde Beauty im Promiflash-Interview bei der Vorstellung von "Endlich Ben". Für sie sei Benjamin von Anfang an ein Mann durch und durch gewesen: "Als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich von seiner Geschichte, aber das hat mich in keinster Weise beeinflusst."

Im Gegenteil! Sie habe sich gedacht, was Ben für ein toller Mann sei. "Und das denke ich noch heute. Also es gab noch keine Situation, in der ich daran dachte, dass er jemals eine Frau gewesen ist", erklärte Sissi weiter.

