Liebe auf den ersten Blick? Nachdem Ben Affleck (47) und Schauspielkollegin Ana de Armas (31) die Dreharbeiten zum gemeinsamen Psychothriller "Deep Water" beendet hatten, wurden die beiden immer häufiger zusammen gesehen. Seit den aufgetauchten Urlaubsfotos in Costa Rica, auf denen die Turteltauben innige Küsse austauschten, gibt es keinen Zweifel mehr, dass sie verliebt sind. Und sogar bereits am Filmset sollen die Kollegen eine ganz besondere Verbindung gehabt haben – das hat jetzt ein Insider verraten.

In dem brandneuen Psychothriller von Adrian Lyne spielen Ben und die hübsche Brünette ein Ehepaar. Bei den Dreharbeiten habe es zwar zwischen den beiden nicht sofort gefunkt, aber die Chemie soll dennoch im ersten Moment gestimmt haben. Das hat eine Quelle jetzt dem Magazin People verraten. "Ben sah immer super relaxt und glücklich aus, wenn er in Anas Nähe war. Zu der Zeit konnte man aber noch keine romantischen Gefühle beobachten, denn er war sehr darauf fokussiert, einen großartigen Film zu erarbeiten", offenbarte der Informant weiter. Er sei morgens immer als Erster erschienen und habe das Set abends als Letzter verlassen. Nach Abschluss der Dreharbeiten sollen die beiden aber sofort angefangen haben, sich privat zu treffen.

In einem Interview hatte die neue Freundin des Hollywood-Stars kürzlich bereits in den höchsten Tönen von ihrem Schauspiel-Kollegen geschwärmt. "Er weiß nicht nur, wie er die Rolle mit Leichtigkeit umsetzt, sondern er schafft es auch noch, einen in jeder Szene zu überraschen. Sein Talent ist grenzenlos", offenbarte die 31-Jährige gegenüber der spanischen Vogue-Ausgabe.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige

MEGA Schauspieler Ben Affleck und Schauspielerin Ana de Armas im November 2019

Anzeige

Pascal Le Segretain / Staff Schauspielerin Ana de Armas im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de