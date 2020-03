Die Gerüchte sind also wahr! Nachdem Ben Affleck (47) und Schauspielkollegin Ana de Armas (31) die Dreharbeiten zum gemeinsamen Psychothriller "Deep Water" beendet hatten, waren die beiden in inniger Pose am Flughafen von Havanna gesichtet worden. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde vermutet, dass es bei ihnen ordentlich knistern soll. Nun sind neue Fotos von Ben und Ana aufgetaucht und die lassen keinerlei Raum mehr für Spekulationen.

Die von Daily Mail veröffentlichten Fotos zeigen die Schauspieler bei einem Spaziergang an einem Strand in Costa Rica. Der dreifache Vater legt auf den Bildern seinen Arm um die Hüfte des neuen Bond-Girls, während sich die 31-Jährige an die Schulter des Oscar-Gewinners schmiegt. Der kann seine Augen kaum von der Kubanerin lassen. Neben den Paparazzi machte Ben selbst immer wieder Fotos von seiner Angebeteten, die strahlend für ihn posierte. Die beiden wirken nahezu auf jedem Bild mehr als glücklich und sehr verliebt.

Dabei hatte Ben erst kürzlich in einem Interview gestanden, dass er seine Scheidung von Jennifer Garner (47) zutiefst bereue. Der Liebeskummer scheint jedoch abgemildert, schaut man sich die Bilder aus dem Liebesurlaub mit der "Blade Runner 2049"-Darstellerin an. Ex-Frau Jennifer wiederum ist bereits seit zwei Jahren glücklich mit dem Geschäftsmann John Miller liiert.

Getty Images Ben Affleck auf der Premiere von "Triple Frontier" 2019

Getty Images Ana de Armas bei der offiziellen Vorstellung der Besetzung zum 25. "Bond"-Film

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck



