Hat Ben Affleck (47) eine neue Flamme am Start? Schon seit einiger Zeit sind Ben Affleck und seine Ex Jennifer Garner (47) offiziell geschieden. Doch trotz Trennung stehen die beiden in einem guten Verhältnis. Erst kürzlich plauderte Ben dann aus, dass er das Ehe-Aus zutiefst bedauere. Der kleine Anflug von Liebeskummer scheint nun aber schon wieder verflogen, denn Ben hat eine neue Frau an seiner Seite: Er soll nun Schauspiel-Kollegin Ana de Armas (31) daten!

Nachdem die beiden zuvor bei einem Dinner in Havanna gesichtet wurden, erwischte man sie nun beim Abreisen in offenbar eindeutiger Pose am Flughafen. Eine Quelle plauderte gegenüber People aus, dass Ben und Ana doch tatsächlich rumgeknutscht hätten, bevor sie in einen Privatjet gestiegen seien. "Sie daten sich definitiv", stellte der Insider klar.

Woher die beiden Hollywoods-Stars sich kennen, dürfte klar sein: Ben und Ana drehten bis vor Kurzem gemeinsam den Thriller "Deep Water" vom Regisseur Adrian Lyne in New Orleans. Der Film soll am 13. November 2020 veröffentlicht werden.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Instagram / ana_d_armas Ana de Armas, Bond-Girl

MEGA Ben Affleck und Ana de Armas am Set von "Deep Water", New Orleans, Januar 2020



