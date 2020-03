Auf den nächsten Teil von Phantastische Tierwesen müssen die Fans noch etwas länger warten. Mehrere Kinostarts wie zum Beispiel das Disney-Remake Mulan oder der neue James Bond-Streifen wurden aufgrund der Corona-Krise um mehrere Monate verschoben. Auch so manche Dreharbeiten müssen erstmal zwangspausieren. Diese Maßnahme hat jetzt auch die "Phantastische Tierwesen"-Produktion erreicht: Der Start der Dreharbeiten wurde auf unbestimmte Zeit verlegt.

Das gab das Filmstudio Warner Bros. gegenüber Deadline Hollywood bekannt. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten für den dritten Teil der Reihe schon am Dienstag, den 17. März in London beginnen. Obwohl schon viele andere Studios ihre Pläne über Bord geworfen hatten, haben die "Phantastische Tierwesen"-Macher noch lange an diesem Datum festgehalten. Warum der Start jetzt doch gecancelt wurde, ist nicht bekannt. Auch ein neuer Drehtermin wurde noch nicht kommuniziert.

Ursprünglich sollte der Film am 12. November 2021 in den Kinos anlaufen. Diesen Termin wird das Studio jetzt aber wohl nicht mehr einhalten können. Wie weit sich die Premiere tatsächlich verschieben wird, ist noch völlig unklar.

Anzeige

Wiese / face to face / Action Press Jude Law und Eddie Redmayne in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Der Hauptcast von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Filmszene aus "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de