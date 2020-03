Rafi Rachek (30) gibt ein Quarantäne-Update! Am vergangenen Wochenende schockierte der Bachelor in Paradise-Star seine Fans mit einer beunruhigenden Nachricht: Er infizierte sich mit dem neuartigen Coronavirus, das gerade Deutschland und den Rest der Welt in einen Ausnahmezustand versetzt. Um andere Menschen nicht zu gefährden und die Atemwegserkrankung nicht zu übertragen, sitzt Rafi seine Zeit alleine zu Hause ab. Aus seinem Schutz-Hausarrest meldet sich der Kölner jetzt bei seinen Fans.

"Ich darf erst mal überhaupt nicht raus aus der Wohnung und man hat mir auch ein sogenanntes Tagebuch zugeschickt. Jeden Tag muss ich also aufschreiben, welche Symptome ich habe", verrät der 30-Jährige in seiner Instagram-Story. Obwohl es ihm mittlerweile offenbar schon viel besser geht, sei das Ganze noch nicht durchgestanden. "Man hat mir auch ausdrücklich gesagt, dass, wenn man den Coronavirus hat, dass derjenige nur in den ersten zehn Tagen jemanden anstecken kann", erklärt er. In rund einer Woche werde er für weitere Tests erneut Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen.

Mittlerweile dürfte auch klar sein, wo Rafi sich mit dem Virus angesteckt hat. Am Montagmorgen hatte auch seine Paradies-Kollegin Meike Emonts verkündet, an Corona erkrankt zu sein. "Der Abstrich wurde am Freitag gemacht, nachdem meine Freunde, die ebenfalls in Ischgl waren, positiv getestet wurden", verriet sie Promiflash nach einem Urlaub in dem Skigebiet. Noch vor den Tests habe sie unter anderem Rafi getroffen.









