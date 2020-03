Der 17. März ist für die Briten ein besonderer Tag: In grüner Kleidung feiern sie dann den St. Patricks Day. Bei diesen ausgelassenen Festlichkeiten waren in den Jahren zuvor stets zwei bestimmte Royals anwesend: Prinz William (37) und Herzogin Kate (38). Doch dieses Jahr brechen die beiden mit dieser Tradition. Grund ist in dem Fall allerdings nicht das Coronavirus, sondern das Ausbleiben der Ehrengäste!

Normalerweise putzt sich Dreifach-Mama Kate für diese Veranstaltung in einem komplett grünen Outfit mit farblich abgestimmtem Hut heraus. Außerdem ist es zum St. Patricks Day Brauch, dass die Royal-Lady einen Wolfshund namens Domhnall streichelt und zusammen mit ihrem Mann ein Guinness schlürft. Dieses Jahr änderte sich der Terminplan von William und Kate in dieser Hinsicht, da die Irische Garde, die normalerweise an dem Nationalfeiertag geehrt wird, nicht im Land ist. Die Truppen sind aktuell im Irak und Südsudan stationiert. Wie InStyle berichtet, wurde daher die ganze Parade in London abgesagt.

Dabei ist der St. Patricks Day nicht die einzige Veranstaltung, die inzwischen gecancelt wurde. Seit Montagabend sind auch das gesamte Theaterviertel sowie andere öffentliche Einrichtungen der britischen Metropole bis auf Weiteres geschlossen. Grund hierfür ist der Ausbruch des Coronavirus.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate am St. Patrick's Day 2019 in Hounslow

Getty Images Herzogin Kate bei der St. Patricks Day Parade in Hounslow im März 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der St. Patricks Day Parade in Hounslow im März 2019



