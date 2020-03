Was für ein königlicher Auftritt in Irland! Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) verbrachten diese Woche drei Tage in der irischen Hauptstadt Dublin und hatten dort einen vollen Terminkalender. Bei verschiedenen Events, darunter ein Treffen mit Irlands Präsident Michael D. Higgins, trug Kate stets schicke, elegante Outfits. Die Kleider und Accessoires der Frau des britischen Thronfolgers hatten auch einen royalen Preis von insgesamt 26.420 Britischen Pfund.

Von einem 13 Jahre alten Mantel über Ohrringe im Wert von fünf Pfund bis hin zu einem Kleid von Oscar de la Renta war bei dieser Reise alles dabei. Die Herzogin soll preiswerte Kleidungsstücke von H&M und Accessorize mit Designer-Teilen kombiniert haben, wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet. Am teuersten seien die Ohrringe der Marke Asprey Daisy Heritage gewesen, die die 38-Jährige bei ihrer Ankunft am Flughafen von Dublin trug. In diesen Schmuck habe sie 17.000 Britische Pfund investiert.

Ein Look stach bei einem Empfang in Dublin besonders hervor. Am Mittwoch zeigte sich Kate in einem pinken Vintage-Kleid mit kleinen schwarzen Punkten und hochgeschlossenem Rücken-Kragen von Oscar de la Renta. Hättet ihr gedacht, dass ihre Garderobe so einen stolzen Preis hatte? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate 2020 in Irland

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate 2020 in Irland

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Dublin im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de