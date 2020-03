Christin Kaeber spricht ganz offen über ihre Mama-Kilos! Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Der Survivor-Star und sein Freund Leons durften nach langem Warten ihre kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Monatelang konnten die Fans verfolgen, wie der Bauch der Beauty immer runder wurde und mitfiebern, bis der Mini-Me endlich geboren wurde. Kurz nach der Entbindung teilt Christin jetzt ein erstes Figur-Update und überrascht mit ehrlichen Worten.

"Über 20 kg mehr. Das konnte doch nicht mehr ich sein", erinnert sich die Blondine in einem Instagram-Post zurück an ihre Zeit samt XXL-Kugel. Mit ihren Extra-Pfunden in der Schwangerschaft habe sie sich ziemlich unwohl gefühlt und sich teilweise sogar vor ihrem Liebsten geschämt. Mittlerweile sei sie aber überhaupt nicht mehr kritisch mit sich selbst. Auf dem Pic, das sie zu den emotionalen Zeilen teilt, hält sie ihre Tochter in Unterwäsche im Arm und zeigt stolz ihren noch immer ziemlich runden After-Baby-Bauch. "Nun halte ich mein Wunder in den Armen und denke zurück, wie wichtig diese Veränderungen waren", zieht sie ihr positives Fazit.

Aber nicht nur Christin ist mega-happy mit ihrem neuen Job als Elternteil. Auch Papa Leons blüht in seiner Vaterrolle richtig auf. "Ich wusste schon, dass er ein großartiger Papa wird, aber sein Handeln übertrifft noch mal alles", schwärmte die Schwester von Bachelor -Gewinnerin Liz Kaeber (27) kürzlich im Netz.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Tochter

Instagram / leons.kogajs Christin Kaebers Partner Leons mit der gemeinsamen Tochter, März 2020



