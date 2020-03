Das lange Warten hat ein Ende! Nachdem die Fans wochenlang mit Survivor-Star Christin Kaeber auf die Geburt ihrer kleinen Tochter hingefiebert haben, hat die Blondine nun endlich verkündet: Ihr erstes Kind hat am Freitag das Licht der Welt erblickt. Die frohe Botschaft haben Christin und ihr Freund Leons mit einem süßen Schnappschuss vom Füßchen ihres Babys verkündet. Jetzt gibt die TV-Bekanntheit interessante Details zur Entstehung dieses ersten Bildes fürs Familienalbum preis.

"Noch im Kreißsaal und nur fünf Minuten nach der Geburt", verrät die Schwester der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin Liz Kaeber (27) in ihrer Instagram-Story. "Wir waren so überwältigt von jedem Millimeter deines Körpers. Liebe ist gar kein Ausdruck", fährt sie dann mit einer wahren Liebeserklärung an ihre Tochter fort. Wie die Kleine heißt, hat das Paar bisher allerdings noch nicht verraten.

Und nicht nur Christin und Leons schweben gerade im absoluten Babyglück. Auch Liz lässt ihrer Freude über den Familienzuwachs im Netz freien Lauf. "Ich kann es noch immer nicht glauben, die Liebe zu dir ist einfach nicht in Worte zu fassen. Ich bin die glücklichste Tante dieser Erde und unheimlich stolz auf meine Schwester. Ich genieße jeden Augenblick", kommentierte sie überglücklich einen Beitrag.

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Baby kurz nach der Geburt im März 2020

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber in Berlin im Dezember 2019



