Wie geht René Carl mit seinem Big Brother-Aus um? Der Kung-Fu-Lehrer musste am Montag die Koffer packen und aus dem TV-Container ausziehen. Die Zuschauer setzten ihn auf die Abschussliste, woraufhin die Bewohner ihn aus der Show wählten. In den vorherigen Folgen, in denen die Kandidaten lediglich nominieren durften, musste René nie um sein Ausscheiden bangen. Gegenüber Promiflash bezieht er nun Stellung zu seinem plötzlichen Rausschmiss.

"Ich hätte nicht damit gerechnet. Die letzten Wochen hatte ich ein ziemliches Nahrungsdefizit. Mit den wenigen Kalorien am Tag war ich wirklich energiemäßig am Boden und konnte mich nicht wirklich zeigen, so wie ich bin", erklärte er im Gespräch mit Promiflash. Zudem sei die angespannte Situation im Haus eine große Belastung: "Dass dann so viele Intrigen waren mit den Mädels... Ich hab das schon gespürt, aber dass das so krass ist, das hätte ich nicht gedacht, dass die sich verbünden." Über die Entscheidung seiner Mitbewohner, ihn rauszuwählen, wirkt der 44-Jährige sichtlich enttäuscht: "Es war eine ganz schöne Anspannung. Da war viel Falschheit, die ich um mich herum wahrgenommen habe, viele Spielereien – das entspricht gar nicht meinem Naturell."

René hätte gerne ein anderes Bild von sich zeigen wollen. Das sei ihm bislang jedoch vergönnt gewesen. "Normalerweise wäre ich wohl nicht rausgeflogen, aber na ja, was soll man machen? So ist das Spiel, ich kann es leider nicht ändern", erklärte der Gesundheitscoach abschließend.

Anzeige

Sat.1 René Carl im März 2020

Anzeige

© SAT.1/Arya Shirazi René, Kandidat bei "Big Brother" 2020

Anzeige

SAT.1 René Carl im Blockhaus-Sprechzimmer bei "Big Brother"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de