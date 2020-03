Nachwuchs-News von Raiven Adams! Im vergangenen September verkündete die Alaskan Bush People-Bekanntheit, dass sie und ihr Ex Bear Brown zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Seitdem hielt sie ihre Fans via Social Media mit regelmäßigen Babybauch-Updates auf dem Laufenden. Knapp zwei Monate später verriet sie auch das Geschlecht: Ihr Erstgeborenes ist ein Sohn. Jetzt hat der Kleine endlich das Licht der Welt erblickt. Sein Start ins Leben war allerdings alles andere als leicht...

Auf ihrem Instagram-Account teilte die frischgebackene Mama die ersten Bilder ihres Sohnemannes und lüftete auch gleich das Namens-Geheimnis: "River Anthony wurde am 9.3.2020 um 7.00 Uhr per Not-Kaiserschnitt geboren. Er wurde direkt an Maschinen angeschlossen, die ihm beim Atmen helfen sollen." Sie hoffe, dass seine Lunge schon in den kommenden Tagen stark genug sein würde.

Und tatsächlich – vor wenigen Stunden gab Raiven ein erfreuliches Update: Ihr Spross ist offenbar über den Berg. "Mein Baby ist nicht länger an Maschinen angeschlossen. Seine Herzfrequenz wird jetzt durch Drähte überwacht", freute sie sich. In den kommenden Tagen müsse er jetzt zunehmen, aber er sei ein starker Junge.

