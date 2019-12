Der Bauch wächst und wächst! Für Alaskan Bush People-Star Reaven dürfte es langsam aber sicher in die heiße Phase gehen. Die Ex und Baby-Mama von TV-Familienmitglied Bear Brown gibt selbst kaum noch Nachwuchs-Updates – zu groß war der Druck, der mit der ständigen Social-Media-Präsenz auf der werdenden Mama lastete. Nach einer längeren Web-Abstinenz wagte nun jedoch Bald-Papa Bear wieder den Vorstoß und teilte ein aktuelles Schwangerbild von Raiven!

Grund für sein Instagram-Posting? Raiven ist vor Kurzem 22 Jahre alt geworden und Bear wollte ihr nachträglich im Netz gratulieren. "Raiven hatte am 14. Dezember Geburtstag und ich möchte ihr, etwas verspätet, alles Gute wünschen und alle wissen lassen, dass es ihr wirklich gut geht", schreibt der selbsternannte Extremkletterer in seinem Beitrag. Zu seinen Glückwünschen präsentierte der Papi in spe stolz ein Foto von Raiven, deren Kugel inzwischen eine beachtliche Größe vorzuweisen hat.

Neulich postete Bear einen Schnappschuss seines neuen Eigenheims: eine Container-Hütte auf einem Hügel, abgeschieden von der Außenwelt, umringt von verschneiten Tannen. Ob der Sohnemann des Naturliebhabers ihn zukünftig besuchen kommen wird? Immerhin könnte es bei Daddy recht frisch für den Wonneproppen werden! Doch der 31-Jährige hat vorgesorgt: "Ich habe eine kleine Propan-Heizung, die ich benutze, wenn es so richtig kalt wird. Aber noch ist mir nicht kalt. Ich hasse Hitze, ich liebe Kälte", kommentierte er die Aufnahme.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven Adams im Dezember 2019

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown und Ex-Freundin Raiven, Juli 2019

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Browns Container-Hütte

