Diese Ladys fahren schon jetzt die Krallen aus! Am 21. März wird TV-Host Elton (48) im Schlag den Star-Studio zwei kampflustige Damen in Empfang nehmen: Designerin Cathy Hummels (32) und YouTuberin Dagi Bee (25) duellieren sich. In bis zu 15 Runden müssen das Model und die Influencerin ihre Ausdauer und ihr Köpfchen unter Beweis stellen – und eines steht schon jetzt fest. Keine der beiden wird den Wettstreit kampflos aufgeben!

Bereits im Vorfeld der heiß ersehnten Prosieben-Show machen Dagi und Cathy deutliche Ansagen: So meint die Web-Videoproduzentin, dass die Gattin von Mats Hummels (31) sich nicht mit ihrem Kampfgeist messen könne: "Wäre Cathy nur in Thailand geblieben! So viel ist sicher: Mit Yogaübungen und 'Ommm!' wird sie bei 'Schlag den Star' nicht weit kommen. So gerne ich sie eigentlich mag: 'Biene sticht Hummel' lautet meine Devise am kommenden Samstag", protzt die 25-Jährige.

Das lässt die Mutter des kleinen Ludwig Hummels (2) allerdings nicht so auf sich sitzen. Auch sie findet deutliche Worte an die Beauty-Bloggerin: "Dagi, neben mir siehst du trotz Highlighter ziemlich blass aus. Den Sieg kannst du dir direkt abschminken. Heute sticht die Hummel zu!" Es bleibt abzuwarten, wessen Stachel am Wochenende tatsächlich besser trifft.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Thailand im März 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee im März 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

