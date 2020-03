An diesem Abend herrscht Frauenpower im TV! Passend zum Internationalen Weltfrauentag verkündet ProSieben vor Kurzem: Das kommende Schlag den Star-Duell wird zwischen zwei Ladys ausgetragen. Zuletzt wagten Schlagerstar Vanessa Mai (27) und Schauspielerin Luna Schweiger (23) den Schritt in die Arena – aus der Vanessa als Siegerin hervorging. Jetzt will es ein weiteres weibliches Duo wissen: Cathy Hummels (32) wird gegen Dagi Bee (25) antreten.

Am 21. März lädt Gastgeber Elton (48) wieder zum Fernsehkampf ein. In bis zu 15 Runden müssen Cathy und Dagi ihre Sportlichkeit, ihren Kampfgeist sowie ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Ob die Moderatorin und Frau von Fußballer Mats Hummels (31) das Rennen machen wird? Oder kann die YouTuberin den Wettbewerb für sich entscheiden? Auch der musikalische Show-Act steht ganz im Zeichen des schönen Geschlechts: Powerfrau und Popstar Rita Ora (29) wird ihren Song "How To Be Lonely" performen.

Webstar Dagi wird sich ganz schön ins Zeug legen müssen – jedenfalls in sportlicher Hinsicht! Immerhin präsentierte Cathy immer wieder ihren perfekt trainierten und gestählten Körper. Doch auch die Beauty-Vloggerin hat ihre Vorzüge: Immerhin durfte sie bei "Wer weiß denn sowas?" ihre Quiz-Qualitäten unter Beweis stellen.

ProSieben/Willi Weber Vanessa Mai gewinnt "Schlag den Star"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee im November 2019



