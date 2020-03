Lijana äußert sich zu der harten Kritik an ihrer Konkurrentin Maribel Sancia Todt. Germany's next Topmodel geht am Donnerstag schon in die achte Runde. Dass Maribel nach der letzten Entscheidung immer noch zu den glücklichen Kandidatinnen gehört, können aber nicht alle verstehen. Allen voran machte Lijana ihrem Ärger über Heidi Klums (46) Entschluss vor laufender Kamera Luft. Nun erklärt sie im Promiflash-Interview, warum sie der Pferde-Liebhaberin den Sieg nicht gönnt.

"Sie ist wahrscheinlich der stärkste Charakter der Staffel. Leider konnte sich das nicht in ihrer Leistung widerspiegeln, und da muss man Charakter klar von der Leistung trennen", schildert Lijana im Gespräch mit Promiflash. In ihren Augen hätten andere Teilnehmerinnen viel besser abgeliefert – doch das sei eben nur ihre Meinung. Genau wie Heidi sehe sie aber Potenzial in der 18-Jährigen und hoffe, dass sie das auch bald beweisen könne. "Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und wenn mich jemand fragt, sage ich, wie ich darüber denke, das habe ich auch Maribel so gesagt", erklärt Lijana ihr Verhalten.

Mit ihrer Meinung steht die 23-Jährige allerdings nicht alleine da. Auch Julia P. (17) und Larissa Neumann stellen sich klar hinter sie. Die negative Stimmung blieb Maribel in der Show natürlich nicht verborgen. Dazu äußerte sie sich im Telefongespräch mit ihrer Oma: "Das ist Heidis Entscheidung und nicht meine, das muss man einfach akzeptieren."

Instagram / maribeltodt Maribel, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram / lijana_ka Lijana, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram / lijana.gntm2020.official Larissa und Lijana, GNTM-Kandidatinnen 2020



