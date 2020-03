Der goldene Cupcake hat einen neuen Besitzer! In diesem Jahr traten acht backbegeisterte TV-Bekanntheiten bei Das große Promibacken an – vier von ihnen schafften es ins Finale. Vor der allerletzten Torten-Challenge musste allerdings Ross Antony (45) den Contest verlassen. Somit versuchten Angelina Heger (28), Rebecca Mir (28) und Raphaël Vogt (44) mit ihren zweistöckigen Back-Kreationen den Sieg einzufahren. Doch wer durfte sich über den Ritterschlag unter den Promi-Bäckern freuen?

Die Finalisten hatten einiges mit den ersten beiden Aufgaben – einer Baiser-Torte und gefüllten Windbeuteln – zu tun. Während die Schaumgebäck-Kuchen bei allen drei Promis mit toller Standfestigkeit und Geschmack punkteten, hatte die Jury beim Brandteig einiges anzumerken. Angelina landete bei der technischen Prüfung auf dem dritten, Becci und Raphaël auf dem zweiten Platz – einen ersten Rang gab es nicht. Die Metallic-Torte mit Edelzutaten sollte also die Entscheidung bringen. Moderatorin Rebecca versuchte sich an einem glitzernden Käfig-Kunstwerk, Influencerin Angelina setzte auf eine glamouröse Torte in zarten Rosa- und Gold-Tönen, Schauspieler Raphaël kreierte ein grün-metallisches Splitter-Backwerk. "Die Entscheidung war so eng wie nie zuvor, aufgrund des besten schlüssigen Gesamtkonzepts ist die beste Promibäckerin 2020 Rebecca", verkündete Jurorin Betty dann die Gewinnerin.

Rebecca hat nicht nur den goldenen Cupcake gewonnen – sondern auch 10.000 Euro Siegprämie, die das Model an die Organisation "Alle Kids sind VIPs" spendet. Was denkt ihr, hat die Jury den richtigen Promi zum Sieger gekürt? Stimmt ab!

