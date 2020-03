Vivian Cole hatte es in ihrem Leben nicht immer leicht. In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel sprach das Nachwuchsmodel über seine schwere Vergangenheit. Vor etwa einem Jahr ist ihr Vater verstorben, für die Münchnerin ein schwerer Schicksalsschlag. Außerdem litt Vivian bis vor wenigen Monaten noch an Depressionen. Im Promiflash-Interview verriet sie jetzt, warum sie sich entschieden hat, diese schwere Zeit so offen im Fernsehen zu thematisieren.

"Für mich ist das Thema Mental Health sehr wichtig, weil ich selbst sehr lange Zeit damit gestruggelt habe", erklärte die 21-Jährige auf der Premiere von "9 Tage wach" gegenüber Promiflash. Indem sie ihre eigenen Erfahrungen teilt, möchte sie eine Botschaft vermittelt und anderen Betroffenen helfen: "Die sagen dann: Hey, Vivian hat es geschafft, Vivian ist sogar bei GNTM mit dabei. Sie hat es aus dem ganzen Teufelskreis raus geschafft. Sie ist stark, sie steht da so. Vielleicht kann ich mir Tipps von ihr holen, vielleicht kann sie mir helfen. Ich möchte einfach eine Community bieten, wo andere Menschen sich wirklich austauschen können, sich gegenseitig unterstützen können."

Beim Interview-Coaching bei "Germany's next Topmodel" machte Vivian in der vergangenen Folge deutlich, wie sehr sie ihren verstorbenen Vater jeden Tag vermisst. In Gedanken sei ihr Papa aber immer bei ihr. "Ich erzähle ihm jeden Tag, was hier passiert", erklärte sie.

Instagram / vivianelizabeth_ Vivian, GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian Cole von GNTM auf einer Filmpremiere, 2020 in Berlin

Instagram / vivianelizabeth_ GNTM-Kandidatin Vivian



