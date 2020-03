Am Samstag ist es so weit: Die zweite Liveshow der diesjährigen DSDS-Staffel geht über die Bühne! Nachdem sich Ricardo Rodrigues letzte Woche von der Möglichkeit, Deutschlands neuer Superstar zu werden, verabschieden musste, haben nur noch sechs Kandidaten die Chance auf den Sieg. Joshua Tappe, Chiara Damico, Ramon Kaselowsky, Paulina Wagner, Lydia Kelovitz und Marcio Pereira Conrado dürfen vor der Jury beweisen, was sie draufhaben. Diese Titel performen die besten sechs Nachwuchstalente dieses Jahres!

Wie RTL nun bekanntgab, wird es auch kommendes Wochenende einen bunten Musikmix geben. Joshua wird mit "Breaking Me" von Topic feat. A7S zeigen, was er kann. Chiara kommt mit einem Schlagerhit daher und singt "Mein Herz" von Beatrice Egli (31). Bei Ramon und Paulina bleibt es ebenfalls bei deutschen Liedern. Während er sich an Cliff Richards (79) "Rote Lippen soll man küssen" versucht, studiert sie gerade Andrea Bergs (54) "Ich liebe das Leben" ein. Lydia wird hoffentlich mit Britney Spears (38)' Version von "I Love Rock 'n' Roll", im Original von Joan Jett & the Blackhearts, die Bühne rocken. Und Marcio? Auch bei ihm wird mit "Don't Feel Like Dancin" von den Scissor Sisters sicherlich einiges los sein!

Das Besondere an der kommenden Folge? Die Sänger müssen nicht nur ihre Titel beherrschen, zusätzlich müssen sie gemeinsam mit Tänzern erstklassige Perfomances darbieten. Wer die Gunst der Zuschauer und auch die der Jury, bestehend aus Oana Nechiti (32), Dieter Bohlen (66) und Pietro Lombardi (27), auf seiner Seite haben möchte, muss demnach gleich doppelt überzeugen.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmer Joshua

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Chiara D´Amico, Kandidatin bei DSDS 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ramon, DSDS-Kandidat 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Paulina Wagner, DSDS-Kandidatin

TVNOW / Stefan Gregorowius Lydia Kelovitz, Top-7-DSDS-Kandidatin

TVNOW / Stefan Gregorowius Marcio Pereira Conrado, DSDS-Kandidat

Wer macht wohl das Rennen? Joshua Chiara Ramon Paulina Lydia Marcio Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de