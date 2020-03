Der Konkurrenzkampf hat endgültig begonnen! In den vergangenen Wochen ging es bei Germany's next Topmodel noch eher harmonisch zu. Von Streitigkeiten unter den Kandidatinnen konnte bislang kaum die Rede sein – und das, obwohl ja nur ein Mädchen "Germany's next Topmodel" werden kann. Das scheint nun aber bei den Teilnehmerinnen der 15. Staffel angekommen zu sein! In der anstehenden 8. Episode fahren einzelne Girls ordentlich ihre Ellenbogen aus – ist jetzt also Schluss mit Freundschaft bei GNTM?

Die Challenge der kommenden Folge: Die Kandidatinnen müssen sich auf der Berlin Fashion Week in vielen einzelnen Castings beweisen. Wie Heidi Klum (46) ihnen schon mit auf den Weg gab: "Ein Model ohne Job ist kein Model." Das nehmen vor allem Lijana und Larissa ernst. "Scheiß auf die Anderen, wir holen uns die Jobs. Und deshalb wird mir auch alles so ein bisschen scheißegal. Ob die anderen Mädels auch einen Job bekommen, juckt mich nicht", betont Larissa im ProSieben-Teaser und auch Lijana weiß: "Wir müssen echt so ein Ego-Ding machen."

Die beiden sind sich sicher: GNTM sei kein Schulausflug, sondern ein Wettkampf. Auch Anastasia merkt: "Ich glaube, die Einstellung wird jetzt immer konkurrenzmäßiger."

Splash News GNTM-Kandidatin Larissa am Set in L.A.

Instagram / lucy.gntm2020.official Marie, Lucy, Lijana und Larissa, Kandidatinnen bei GNTM 2020

Instagram / anastasia.gntm2020.official GNTM-Model Anastasia



