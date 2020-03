Jetzt spricht Sarah Harrison (28) Klartext! Die Influencerin musste sich gerade einen fiesen Diss von Oliver Pocher (42) gefallen lassen. Weil sie während der Corona-Pandemie in Dubai Urlaub gemacht hatte und kurzzeitig sogar über eine Verlängerung nachgedacht hat, äußerte sich der Komiker im Netz kritisch zu ihren Posts. Nach ihrer Rückkehr in Deutschland entschuldigte sich die Brünette bei ihren Fans für die unüberlegten Storys. Danach machte ein wildes Gerücht die Runde. Laut Bild-Informationen sollen die Harrisons 10.000 Euro an Oli als Art "Entschuldigung" überwiesen haben – der Comedian dürfe das Geld angeblich spenden. Doch was steckt wirklich dahinter?

In ihrer Instagram-Story klärt die Mama von Mia Rose (2) jetzt auf, was wirklich passiert ist. "Ich will kurz klarstellen, dass wir kein Geld an Oli überwiesen haben! Die Kommunikation lief ausschließlich zwischen Olis Management und unserem. Von unserem Management floss Geld für eine gute Sache, die leider gerade schlecht dargestellt wird", offenbarte sie im Netz. Davon, dass der Komiker aktuell zahlreiche Influencer auf Instagram und Facebook wegen ihrer Posts kritisiert, möchten sich die Harrisons distanzieren: "Wie er gerade auf Social Media agiert, finden wir einfach nur traurig – es gibt doch gerade viel wichtigere Themen", schrieb sie weiter.

Der Mann von Amira Pocher denunzierte beispielsweise aktuell auch Bachelor in Paradise-Star Johannes Haller (32). Oli konnte nicht nachvollziehen, warum der TV-Star während der öffentlichen Corona-Warnungen der Regierung mit dem Auto eine Reise von Deutschland nach Ibiza angetreten ist.

