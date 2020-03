Jetzt äußert sich auch Sebastian Pannek (33) zu dem Social-Media-Streit! Jan Leyk (35) sorgte am Donnerstag für ordentlich Wirbel, als er im Netz übel über Influencer herzog. Neben Sarah Harrison (28) und Johannes Haller (32) nahm der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller auch Angelina Heger (28) ordentlich in die Mangel und beleidigte sie unter anderem als "Abschaum". Da platzt ihrem Verlobten Sebastian gehörig der Kragen!

"Unfassbar! Wie kann man sich nur so widerlich und abwertend gegenüber Frauen verhalten? Aber Jan Leyk, anderes waren wir in der Vergangenheit auch nicht gewohnt, und das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern", feuert das Reality-TV-Sternchen in seiner Instagram-Story zurück. Eigentlich halte er sich aus solchen öffentlichen Schlammschlachten raus, allerdings nicht, "wenn es darum geht, dass meine zukünftige Frau im Internet aufs Übelste beleidigt wird und gegen das Kind geschossen wird", betont der werdende Vater.

Auch Angelina reagierte bereits auf Jans Beleidigungen und machte klar: "Man kann gerne uns beleidigen, so viel ihr wollt, das ist gar kein Problem, wirklich. Alles gut. Aber unser Kind wird da rausgelassen." Außerdem verstehe sie nicht, dass er gegen Leute wettere, die Werbung machen, da er in ihren Augen genau das Gleiche machen würde.

Instagram / jan_leyk_official Jan Leyk, März 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, März 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Februar 2020



