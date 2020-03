Enisa Bukvic und Sarah Harrison (28) lassen sich von der aktuellen Situation in Bezug auf das Coronavirus nicht aus der Ruhe bringen. Die beiden Influencerinnen halten sich derzeit in Dubai auf. Enisa wohnt dort gemeinsam mit YouTuber-Freund Simon Desue (28), Sarah verbringt mit Ehemann Dominic (28) und Tochter Mia (2) ihren Urlaub dort. In einem Post zeigen die beiden Ladys jetzt, wie gut es ihnen in der sonnigen Metropole geht.

Zu einem Foto, das sie und ihre Freundin beim Entspannen in einem Hotelpool zeigt, schrieb Enisa am Dienstag: "Wir waren den ganzen Tag am Strand. Keine Sorge wegen Corona, die haben einfach jeden zweiten Liegestuhl weggepackt, damit man mindestens zwei Meter Abstand voneinander hat." An diesem Tag hätten die Beautys einfach das Beste aus dem schönen Wetter gemacht. Enisa versuche aktuell, das Leben so sehr wie möglich zu genießen.

Zunächst wollte Sarah den Urlaubsort nicht so schnell verlassen. Gerade erst verkündete die bald zweifache Mutter aber, dass sie sich nach einer Rücksprache mit den Behören nun wieder auf der Heimreise nach München befinde. "Wir werden mit gutem Beispiel vorangehen und befinden uns auf dem Heimweg", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, 2020 in Dubai

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, Model

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison in Dubai



