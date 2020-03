Rebecca Mir (28) hat es auf den ersten Platz geschafft! Bei Das große Promibacken setzte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2011 gegen ihre Konkurrenz um Angelina Heger (28), Ross Antony (45) und Co. durch. Mit einer zweistöckigen Backkreation überzeugte die Moderatorin die Jury und sicherte sich somit den begehrten goldenen Cupcake. Kurz nach ihrem Sieg meldete sich die Beauty völlig überwältigt im Netz!

"Ich bin überglücklich, den goldenen Cupcake endlich in meinen Händen halten zu dürfen", teilte Rebecca stolz via Instagram mit und bedankte sich für die vergangenen letzten Wochen in der TV-Backstube. "Unser Team war einfach phänomenal. Wir haben zusammen gelacht, geschwitzt und geweint", schwärmte die 28-Jährige. Ein großes Dankeschön widmete die einstige Let's Dance-Teilnehmerin ihrem Back-Coach Bernd Siefert, der ihr geduldig das Können am Ofen übermittelte.

Auch die Follower der dunkelhaarigen Schönheit sind nach dem großen Finale noch immer ganz aus dem Häuschen. "Ich wusste es. Herzlichen Glückwunsch", gratulierte Modelkollegin Franziska Knuppe (45) in den Kommentaren. Und auch Konkurrent Ross gab sich tapfer geschlagen: "Ich bin so stolz auf dich, du warst mit Sicherheit die Beste!"

SAT.1 / Claudius Pflug Die Teilnehmer von "Das große Promibacken" 2020

Sat.1 / Claudius Pflug Rebecca Mir bei "Das große Backen – Promispezial"

SAT.1 / Claudius Pflug Ross Antony bei "Das große Promibacken" 2020



