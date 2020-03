Jade Übach will bei Big Brother an sich selbst arbeiten. Bisher fiel die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin vor allem durch ihre einstigen oder vielleicht doch wieder aktuellen Gefühle zu Ex-Flirt und BB-Kumpel Serkan Yavuz (26) auf. Insbesondere unter Alkoholeinfluss kündigte Jade eindeutiges Interesse an dem Ex-Bachelor in Paradise-Beau an. Dessen Freundin Carina Spack zeigte sich davon unbegeistert und gab ihr außerhalb der Sendung den Tipp, womöglich besser auf alkoholische Getränke zu verzichten. Ohne von diesem Ratschlag zu wissen, setzt Jade nun plötzlich genau das in die Tat um.

In der Folge vom vergangenen Mittwoch stand vor allem der Umgang der Bewohner mit der Nachricht vom kursierenden Coronavirus im Mittelpunkt. Einen Tag zuvor waren sie über die aktuelle Lage außerhalb des Containers in Kenntnis gesetzt worden. Eine Situation, die in Jade ein Umdenken auslöst. "Also, ich möchte noch mal festhalten, ich habe heute noch keinen Alkohol angerührt", freut sich die Blondine im Gespräch mit Mitbewohnerin Michelle und fügt hinzu: "Normalerweise würde ich auch saufen, aber die letzten Tage waren so behindert, wenn ich gesoffen habe, deswegen habe ich gesagt: Scheißt der Hund drauf."

"Wenn ich betrunken bin, bin ich behindert", räumt Jade ganz offen ein. Sie befinde sich auch deshalb im "Big Brother"-Haus, weil sie etwas für die Zukunft mitnehmen und sich weiterentwickeln wolle.

Anzeige

SAT.1 Serkan und Jade bei ihrem Aufeinandertreffen bei "Big Brother"

Anzeige

SAT.1 Jade Übach, bei "Big Brother" 2020

Anzeige

Sat.1 Serkan und Jade im "Big Brother"-Container



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de