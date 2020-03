Promis unter Palmen startet zwar erst am 25. März im Fernsehen, aber die Zuschauer haben schon jetzt eine klare Favoritin: Janine Pink (32)! In einer Promiflash-Umfrage bekam sie die meisten Stimmen und ließ Konkurrenten wie Claudia Obert oder Bastian Yotta (43) weit hinter sich. Nur was macht die Fans eigentlich so sicher, dass das TV-Sternchen sich den Sieg holt? Promiflash hat bei ihrem Mitstreiter Matthias Mangiapane (36) nachgehakt.

Dass Janine eine treue Community hat, ist spätestens seit Promi Big Brother klar: Ihre Fans kürten sie via Telefon-Voting zur Gewinnerin – ein Erfolg, der laut Matthias auch auf ihre Spitzenposition bei "Promis unter Palmen" zurzeit einzahlt. Außerdem betonte er im Interview mit Promiflash: "Sie ist ja eine Kämpfernatur und ich mag sie unglaublich gern. Ich finde ihren süßen Dialekt sehr interessant und unheimlich sympathisch. Und von daher ist mir schon klar, dass sie bei den Lesern die Favoritin ist."

Er selbst sah vor den Dreharbeiten Tobias Wegener (26), Bastian Yotta und Carina Spack als seine stärksten Konkurrenten an. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin sei ebenfalls eine Kämpfernatur und zudem sehr durchtrainiert. Wer es am Ende ins Finale schaffte, verriet er natürlich nicht – nur so viel: "Also ich glaube, die Konstellation des Finales wird den Zuschauer umhauen. Damit hat niemand gerechnet."

SAT.1 / Richard Hübner Matthias Mangiapane, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

© SAT.1/Willi Weber Janine Pink nach ihrem "Promi Big Brother"-Sieg

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star



