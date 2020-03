Colton Underwood hat sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert! Die neuartige Atemwegsinfektion breitete sich in den vergangenen Wochen rasant aus. Inzwischen sind fast alle Länder der Welt von dem gefährlichen Erreger befallen. Und auch immer mehr Personen des öffentlichen Lebens teilen ihre Diagnose. Nach Schauspieler Tom Hanks (63) und Co. erwischte es jetzt auch den einstigen US-Bachelor: Der Test des ehemaligen Rosenkavaliers war positiv!

"Ich wurde positiv getestet und befolge seit letzter Woche alle Regeln der sozialen Distanzierung", teilte Colton seiner Community via Instagram mit. Vor einigen Tagen hätten sich die ersten Symptome gezeigt, woraufhin sich der 28-Jährige sofort testen ließ. Obwohl er nicht zur Risikogruppe gehört, regelmäßig Sport betreibt und auf seine Ernährung achtet, fühle sich der Reality-TV-Star inzwischen bereits nach wenig Anstrengung komplett erschöpft.

Aktuell befindet sich Colton bei seiner Freundin Cassie Randolph und deren Familie im kalifornischen Huntington. An seine Follower appellierte der Hottie: "Bitte tut euch selbst und euren Liebsten einen Gefallen und bleibt zuhause!"

