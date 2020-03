Endlich kann Christin Kaeber aufatmen! Eigentlich hat die Influencerin allen Grund zur Freude: Sie und ihr Freund Leons sind vor Kurzem zum ersten Mal Eltern geworden und haben eine Tochter bekommen. Doch schon seit einigen Wochen bereitet der frischgebackenen Mutter ihr Hund Gizmo Bauchschmerzen. Nun musste der kleine Kerl sogar operiert werden, aber zum Glück kann Christin ihrer Community jetzt Entwarnung geben.

Schon vor der Geburt des Babys ging es dem Vierbeiner nicht gut. Wiederholt musste Christin mit ihm zum Arzt und hat sogar einen Spezialisten aufgesucht. Gestern wurde Gizmo dann endlich operiert und darf nach einer Nacht in der Klinik wieder nach Hause. "Gizmo hat alles gut überstanden, ist aber noch wackelig auf den Pfötchen", bringt die Blondine ihre Follower in ihrer Instagram-Story auf den neuesten Stand. Dazu teilt sie zwei kurze Videos ihres Hundes, der sich mit dem Laufen tatsächlich noch etwas schwertut.

"Den kleinen Mann werden wir jetzt wieder aufpäppeln", kündigt Christin in einer weiteren Sequenz an. Schon seit Jahren ist Gizmo an ihrer Seite und gehört damit selbstverständlich zur Familie. Mit seiner "Schwester" hat der Mops vor seinem Eingriff übrigens auch schon Bekanntschaft schließen dürfen. Nun sind die vier also endlich wieder vereint.

Instagram / christinkaeber Gizmo, Hund von Christin Kaeber

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Hund Gizmo

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Freund Leons und Hund Gizmo



