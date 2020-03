Maribel Sancia Todt musste in ihrem Leben bereits durch einige schwere Zeiten gehen. Im Jahr 2016 verlor die diesjährige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Familie bei einem tragischen Autounfall. Beim Rückweg von einem Urlaub in Kroatien kamen Maribels Eltern, ihre kleine Schwester und ihre beiden Hunde ums Leben. Doch die Brünette selbst ist eine Powerfrau und versucht, den Schmerz nicht ihren Alltag überschatten zu lassen. Trotzdem gibt es Momente, in denen sich Maribel ihren Emotionen einfach hingeben muss.

Schon seit mehreren Jahren führt die Pferde-Liebhaberin einen erfolgreichen Instagram-Account, auf dem sie ab und zu ihre Trauer verarbeitet. Um auch Menschen mit ähnlichen Schicksalen Halt oder Verständnis zu geben, bietet Maribel gelegentlich einen Einblick in ihre emotionaleren Momente. "Ich vermisse meine Familie jeden Tag. Ich heule auch oft, weil ich sie so sehr vermisse", gibt die 18-Jährige im Netz zu.

"Im Endeffekt will ich sie zurückhaben, obwohl ich weiß, dass es ihnen da oben nicht schlecht geht", lässt Maribel einen Blick in ihre Gedanken zu. Sie vermisse ihre Familie so extrem, dass ihr Herz schmerze. Die Devise der jungen Frau: Sie versucht, statt mit Schmerz nur mit Freude auf ihre Vergangenheit zurückzublicken. Der Fehler, den die meisten Leute machen würden, die einen geliebten Menschen verloren hätten, sei, nicht mehr das Schöne am Leben zu sehen, sondern nur noch das, was einem weggenommen worden sei.

Instagram / maribeltodt Maribel Sancia Todt im März 2020

Instagram / maribeltodt Maribel, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2020

Instagram / maribel_gntm2020_official Maribel Sancia Todt, GNTM-Kandidatin 2020



