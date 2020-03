Die Big Brother-Kandidaten verharren noch immer in ihrer besonderen Form der Corona-Quarantäne! Während auf den deutschen Straßen wegen des anhaltenden Covid-19-Virus aktuell beklemmende Leere herrscht, sind die Bewohner in der Reality-TV-Show noch immer munter auf Trab. Seit nunmehr über fünf Wochen sitzen sie in der Blockhütte oder dem Glashaus und kämpfen dort um den Sieg. Doch welcher Teilnehmer ist der aktuelle Liebling der Zuschauer? Promiflash hat die Antwort...

Es ist Serkan Yavuz (26)! Genau wie Menowin Fröhlich (32) und Jade Übach war der ehemalige Bachelor in Paradise-Fummler vergangene Woche als Promi in das Format eingezogen. Nach seiner Ankunft mauserte er sich zum Favoriten – und blieb es in dieser Woche: Mit knapp 30,4 Prozent aller Votes (383 von 1.258 gesamt, Stand: 18 Uhr) führt der Freund von Carina Spack das Feld in der Promiflash-Umfrage an. Nicht ganz so knapp hinter ihm liegt aktuell Boxer Denny Heidrich mit 18,4 Prozent, auf den dritten Platz schaffte es Pat Müller mit 17 Prozent.

Bachelor-Alumni Jade kam im Gegensatz zu ihrem Rosen-Kollegen gar nicht gut bei den Zuschauern an: Die Blondine bekam nur 2 Prozent aller Stimmen und bildet damit mit Romana Hoffmann (0,3 Prozent) das Schlusslicht. Ob das wohl an ihrem stetigen Interesse an Serkan liegt? Die Kölnerin brachte zuletzt mehrfach zum Ausdruck, noch immer an dem Hottie interessiert zu sein – obwohl dieser bekanntlich eine Freundin hat. Bei vielen Fans kam das gar nicht gut an.

Sat.1 Party im Big Brother-Glashaus, März 2020

SAT.1 Serkan Yavuz

Sat.1 Serkan und Jade im "Big Brother"-Container



