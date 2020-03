Er kommt wohl ganz nach seiner Mama! Seit über zwei Jahren sind Cathy (32) und Mats Hummels (31) im absoluten Elternglück. Vor allem die Unternehmerin gibt ihren Fans gern Einblicke aus ihrem Alltag mit Sohnemann Ludwig (2) – und dabei erleben die beiden so manch coole Sachen, wie erst vor wenigen Tagen: Cathy teilte ein niedliches Bild mit ihrer Community, auf dem Ludi den Kochlöffel schwingt!

Dass die 32-Jährige sehr gern kocht, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr – immerhin gibt sie ihren Fans oft Tipps für die schnelle Küche. Doch auch ihr kleiner Mann scheint Gefallen am Kochen gefunden zu haben. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Unternehmerin nämlich ein zuckersüßes Bild ihres Zweijährigen in ihrer Instagram-Story, dass den kleinen Mann mit Kochmütze an einer Spielküche zeigt. "Ich sage doch, heute wird gekocht", betitelte die Beauty den Schnappschuss ihres "kochenden" Engels.

Erst kürzlich hatte Cathy im Promiflash-Interview in den höchsten Tönen von ihrem Söhnchen geschwärmt. "Er ist einfach mein größtes Glück, mein Sohn", gab sie ganz unverblümt preis. Ihr Ludwig stehe einfach immer an erster Stelle – zwar sei sie auch stolz auf ihre Karriere, doch das hat keine Priorität: "Es ist geil, sich beruflich auszuleben! Geil, Erfolg zu haben – aber es ist nicht alles."

